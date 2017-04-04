台中市役所市長展 激盪建築與美學

已有百年歷史的台中市役所，目前在藝術中心舉辦「市長」展覽，台中市新聞局長卓冠廷今天說，感謝各界一起努力，一步一步看見中區再生。

建立於1911年的台中市役所，擔任超過1世紀「市長」職位，台中市役所藝術中心邀請東海大學建築系與美術系20位年輕藝術家，即日起至5月25日聯合推出的「市長」展覽，將引導觀者想像一棟建築物，一個空間，如何記錄整個大環境的歷史脈絡。

市府表示，台中市役所可說是台中市的正式誕生地，1920年台中市首任日籍市長金子惠教即是在此宣誓就任，此處於2016年委由古典玫瑰園經營，建物2、3樓的獨特藝術空間，已陸續展示6檔精彩展覽。

藝術中心自即日起推出「市長」展覽，不僅融合理性的都市想像，也探討看不見的歷史氣息，年輕藝術家以獨特的敘述方式、媒材與表現手法交雜出空間、美學與歷史的對話，不同領域的腦袋碰撞不同時間的建築，映現了新舊融合和多元想像。

「因為市役所的新生，見證中區再生！」卓冠廷表示，一年多前古典玫瑰園集團在市役所開幕，正是市府推動「中區再生」、「舊城新生」的重要里程碑，藝術中心策展已超過6次，免費提供市民欣賞藝術作品機會，也吸引各地年輕人回流中區。

古典玫瑰園集團董事長黃騰輝則說，台中市長林佳龍積極推動舊城觀光與展現文化新生樣貌，台中市役所就是一個深具代表性的場域，古典玫瑰園文創團隊與東海大學產學合作，提供給年輕藝術家一個展現的舞台，也注入新時代的藝術與文化。1060404

(中央社)