民眾飲酒作樂 苗縣文化局前大肆破壞
4天連續假期尚未結束，苗栗縣文化觀光局前卻已滿目瘡痍，中正堂周邊不但出現垃圾、酒瓶和碎玻璃，海報也遭撕裂，文觀局長林彥甫今天表示，針對惡意破壞者將報請檢警偵辦。
位於苗栗縣政府行政園區的文化觀光局和中正堂，周邊有公園、甕牆、以及開放式的石椅，營造優美環境吸引許多民眾前往休憩，卻有不肖人士，在夜間自備啤酒和下酒菜，來到中正堂前飲酒作樂。
附近居民指出，喝酒民眾在晚上大聲喧嘩，大家都隱忍下來，沒想到，一早前往文觀局周邊散步，竟看到中正堂前的展演海報被撕裂，階梯上留有大量垃圾、酒瓶，還有砸碎的玻璃散落在廣場上， 如果不小心就可能被割傷。
剛剛就任的文化觀光局長林彥甫得知後，除了立即請同仁前往清除垃圾和碎玻璃外，更表示將加裝監視器，協請警方加強巡邏，對於「惡意破壞者」加以懲處，也呼籲民眾若有目擊，可立即通報110或1999，大家一起共同維護文觀局的美好環境。1060404
(中央社)
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