深耕 社民黨前秘書長嚴婉玲成立台南新芽

社會民主黨前秘書長嚴婉玲來自台南，在台北生活10幾年後，決定返鄉成立非政府組織「台南新芽」，希望透過在地深耕，讓台南人關注在地議題，也讓台南人對這塊土地有更多想像。

講話速度快、對事情充滿熱情，是見到嚴婉玲的第一印象，就跟許多大學到台北求學的年輕人一樣。嚴婉玲19歲就讀政大國貿，後來又重考上了政大法律、師大歷史，研究所念了政大台史所，開始接觸戰後政治史，而和社運圈有了聯繫。

2008年的野草莓運動，算是嚴婉玲第一場正式參與的社會運動，甚至父親看了電視才知道女兒就在全國媒體矚目的現場，三一八太陽花運動的前一年7月，嚴婉玲幫忙台大教授鄭秀玲、律師賴中強等人召開多場研討會、記者會與街頭演講，三一八運動現場更常見到她的身影穿梭其間。

後來嚴婉玲和台大教授范雲一起成立社民黨，希望替台灣的政黨政治找到更多出路，但政治畢竟與社運不同，在備戰2014年立委選舉的過程中，嚴婉玲幾次感到疲憊，因此決定回到家鄉台南休息一陣子。

去年小年夜發生的台南大地震，是嚴婉玲開創台南新芽的一個契機，當時有一群熱心的台南年輕人，創立了一個臉書粉絲專頁，希望透過網路平台匯集物資，這件事也讓嚴婉玲發現，「年輕人的平行網絡可以超越黨派」。

嚴婉玲因此和一群台南的年輕人花了半年籌備，在去年10月成立「台南新芽」，成員限定台南人，希望把台南的文化力量圈起來。

台南新芽透過定期舉辦講座，與在地人士交流，議題從族群、性別、勞動、文化到環境；除了講座，台南新芽也和不同的團體聯繫，例如和台灣勞工陣線合作，培養台南在地了解勞工或勞資爭議等議題，和台南的大學串連，建立打工時薪地圖，由大學生對店家訪調，台南新芽負責和官方打交道。

雖然是台南人，但重新在台南扎根，對嚴婉玲來說也是個嶄新的體驗，她最大的感受是台南人彼此之間的連結很強，例如她為了了解台南每個角落，到冬山拜訪桂圓的老闆，老闆立刻介紹她溫泉的老闆，人與人之間的聯繫強大讓嚴婉玲印象深刻。

接下來，台南新芽將持續串連台南性平推動聯盟，投入地方性別政策監督；舉辦大型工作坊，討論動保議題；針對高中生舉辦議題對話讀書會；市政監督專案將舉辦議會小旅行和質詢紀錄等行動；未來還將跨出台南，在北部開創聊台南事的平台。

嚴婉玲說，台灣較少有公民團體只專注地方事務，希望透過台南新芽，組織起台南人在地的力量，培養台南人關注各種社會議題的能力，讓台南人對這塊土地有更多的想像。1060404

(中央社)