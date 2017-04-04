全台最大單姓聚落江家古厝　清明逾200人共同祭祖

我要評比

台南楠西江家古厝今天舉辦祭祖，逾200位子孫參與。（莊曜聰攝）

眾人在先祖江如南墓前行三跪九叩禮。（莊曜聰攝）

年紀最小的江祈霈從出生那年就參與祭祖，已經連續3年。（莊曜聰攝）

祭祖儀式結束分送紅龜粿。（莊曜聰攝）

全台最大單姓聚落楠西「江家古厝」，自13代來台後迄今已24代，每年的清明節，來自各地江家子孫都會返鄉祭祖，歷史已傳承300年之久，今天上午逾200位江家子孫齊聚先祖墓地，四房子孫同行三跪九叩禮祭祀先人，儀式隆重莊嚴，參與祭祖者年紀相差將近1 世紀。

江家古厝主事江晉清指出，江家子弟開枝散葉，雖分居各地，但不論多忙，清明節一定會返鄉祭祖，今天參加最年長為第20世88歲耆老江森炎，最年輕的是第24代的3歲孩童江祈霈。

江家古厝掃墓活動上午9時舉行，200名大小朋友陸續從古厝出發前往先祖古墓，持香祭拜，行三跪九叩大禮，追思先祖阿太公江如南，儀式約一個小時結束，祭祀後，江家子弟排隊領取紅龜粿，中午則再齊聚江家古厝公廳分享潤餅，交流情感。

(中時)