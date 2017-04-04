縣市長選舉綠營4地現危機!高雄自相殘殺 比對藍還猛

針對明年的縣市長選舉，綠營各方有意角逐者皆已開始布局。（資料照／民進黨提供）

民進黨目前在全台共當家13縣市，面對明（2018）年的縣市長選舉，在和國民黨競逐前，由於台南市、高雄市皆有多人打算參選，嘉義市、彰化縣也有黨內挑戰要面對，所以內部勢必得先展開激烈爭鬥，像是高雄目前就已出現自相殘殺狀況，甚至比對付藍營的招數還多，有綠營人士擔心，最後這4縣市恐會兩敗俱傷。

目前已宣布參加台南市長初選的民進黨政治人物，包括為初選辭職的前副市長顏純左以及前副祕書長李俊毅，還有立委葉宜津、陳亭妃、王定宇、黃偉哲；但《聯合報》指出，有綠營人士分析，下屆立委選舉台南將多出一席，因此參加市長初選對某些人來說，可能只是為了累積之後選立委的實力。

在高雄市方面，趙天麟、劉世芳、陳其邁、管碧玲、林岱樺等綠委都已打算參加初選，連看版都隨處可見，但因競爭激烈，不少幕僚都說，現在已經有自相殘殺的情形，大家對於下個「中箭者」是誰都很好奇。

至於爭取連任的嘉義縣長涂醒哲和彰化縣長魏明谷，民調暫時都讓人捏一把冷汗，且在嘉義部分，行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志從春節開始，就已將看板掛出，被視為要挑戰涂醒哲。

(中時電子報)