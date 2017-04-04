參加清明祈福活動 柯P：力推環保葬

今天是清明節，台北市長柯文哲視察掃墓公車並參加清明祈福活動，他說，最能凸顯北市作為文明城市、進步價值城市的，就是環保，民政局殯葬處極力推廣樹葬、花葬、海葬等環保葬，因台北現無山坡地可開闢做墓地，連蓋靈骨塔都很難，未來也會推廣骨灰體積小一點，鼓勵家族放一起，就經驗而言，時間一久又沒人照顧，等於「失聯」。

視察後被問到有無需改進之處？柯文哲說是減香減金。他坦言要叫民眾不能燒香很困難，可從3柱香減為1柱香及少燒金紙做起，已交代殯葬處看明年是不是能推廣以米代金，他說，金紙每年燒掉好幾百噸，因此「減香減金」還可用力推廣。

柯文哲說，北市會努力推環保葬。被問及柯媽能否接受時，他說昨天回新竹掃墓，新竹有個很大的靈骨塔，他還是鼓勵家族都放同一地方。

今年一例一休上路，客運業者人力成本增加，柯文哲說，感謝首都客運「贊助」掃墓公車，這一定是虧本的，一例一休讓業者喊公車成本上升，這是要面對的問題，因業者一定會要求調整公車運價。至於是否願讓業者調漲？柯說，這就拿數字出來看，運價是時間到一定要調整，票價則是台北市要處理，因差額是政府要補貼。

(中時)