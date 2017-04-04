嫌香港無聊失言？柯：台灣綜藝節目化

台北市長柯文哲一番「香港無聊說」，遭致作家陳芳明批評丟臉、跩什麼跩，對此，柯文哲今出席清明祈福活動後受訪表示，台北、台灣還是以民主自由多元開放為最驕傲的地方，雖然看似吵吵鬧鬧，其他國家卻羨慕得一塌糊塗，他去東南亞出訪發現那裡記者好乖，不像台灣記者跟鯊魚一樣。

被問及這是否為失言？柯文哲說，還好啦，但這也是台灣社會的問題，每天都綜藝節目化，一件事情搞那麼多天，這個無聊的世界。媒體追問會否擔心造成外交問題？柯也說不會啦。

(中時)