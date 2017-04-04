桃園葉五美派下清明祭祖 8千人號稱全台之最

葉五美公祠因焚香祭組，上頭飄了一層香霧。（楊明峰攝）

葉五美公派下子孫雙手合十祭祖。（楊明峰攝）

大批供品席地擺放。（楊明峰攝）

葉五美公派下子孫虔誠祭祖。（楊明峰攝）

葉五美公派下宗長引領子孫祭祖。（楊明峰攝）

號稱清明掃墓人數全台之冠的桃園市新屋葉五美公派下祭祖，4日上午約有8千名子孫齊聚祖塔，席地擺放供品，向先祖焚香祭祀，約8千支香煙裊裊，讓葉五美公祖塔上頭飄了一層濃濃香霧，足見葉五美公派下子孫的高度凝聚力。

位於桃園新屋大牛欄的葉五美公公祠，每年清明湧入大批祭祖車輛，不只周圍道路停滿車，連附近2、3甲田地也預先整地，供大批湧入的祭祖車輛停放，警方更因此出動大批員警疏導當地交通。

葉春日公派下協進會理事長葉倫在指出，家族祖塔僅有大牛欄這座，經過數代長輩維持傳統，葉五美公派下祖孫縱使開枝散葉，遠在美國、巴西、日本各地，清明節當天必定齊聚祖塔祭祀，傳承家族的不忘本精神。

葉家5房子孫分別命名「大榮」、「大華」、「大富」、「大貴」、「大春」，象徵人間5大美事，後世統稱為葉五美公。

葉五美派下祭祖盛況，更成為桃園市長鄭文燦上任後每年清明的必訪行程，除與派下子孫一起祭祖，也告知市府對當地所進行的建設。

(中時)