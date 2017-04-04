40歲熟男參加聯誼 爸媽堅持全程陪同

許多人會透過聯誼認識新朋友，甚至希望找到另一半，也常常耳聞父母幫小孩報名聯誼活動。交友公司創辦人阿布就說，曾經遇過40歲的男子來參加聯誼，父母堅持要全程陪同。

根據主計總處最新統計，2016年底國內20歲以上女性未婚率為26.3%，男性為32.9%，以人數來看20歲以上未婚男性為307萬人，女性是253萬人，且未婚人數有逐年增加的趨勢。

因此也越來越多業者相中其背後商機，開設交友公司或平台，希望協助這些單身男女可以順利找到另一半。

Just Say Hi創辦人之一的阿布分析，其實許多沒有另一半的人，不是因為自己的條件不好才找不到另一半，很多都只是因為交友圈太小或工作忙碌的關係，才讓自己處於單身狀態。

談到為何想要踏進這個行業時，阿布說，「身旁朋友出社會後，就沒有什麼交友圈」。當時想說以前在大學就是負責辦活動，加上當時合夥的創辦人幾乎都是單身，便決定踏進這個行業。

阿布表示，在辦聯誼的過程當中會看到很多很特別的事情，像是曾經有一次的活動當中，有2位參加者以前是男女朋友，當下不僅當事人錯愕，他們也很錯愕。「本來想要錯開他們避免尷尬」，但後來這2人卻藉著活動把誤會講開。

除了在活動現場遇到前男女友之外，阿布也常遇到家長攻勢。很多參加者都是父母幫忙報名的，希望自己的孩子可以多認識一些異性，順利地步入紅毯。

「但到了現場父母卻堅持陪同」，阿布說，有一次接到一個40歲男子的報名，活動當天是男子跟父母3人一起出現，且爸媽還要求要全程陪同兒子一起聯誼。不過他們還是要求爸媽先行離開，讓男子可以自在地參與活動。

由於外界對於聯誼都會擔心安全上的問題，對此阿布說，實體聯誼跟網路交友比起來，安全性高出很多。對於參加者都有審核機制，且除非經過當事人同意，否則不會將聯絡資訊透露給主辦單位以外的第三方知道。

阿布說，活動地點一定是在咖啡廳等公共場合，這樣不僅確保參加者現場的安全外，也不用擔心遭到有心人士騷擾。

「活動辦久了，很容易看出彼此是否有好感」，阿布說，如果男生是希望可以吸引女生的目光，會觸摸身上有價值的地方，例如說手錶、戒指或者是提到自身的資產，而女生如果對男生有好感，則會下意識的摸頭髮或表現出吸引人的那一面。

聯誼除了認識朋友，也能改變自己，阿布表示，許多參加者在聯誼活動後，都會發現自己的不足，像是他曾經看過有位參加者第一次來時外形比較不討喜，不過第二次來時就很明顯的在外形上下過功夫。

阿布認為這就是聯誼的意義，不僅是讓參加者可以拓展自己的生活圈，進一步的還能夠改變自己。1060404

(中央社)