目睹318學運警民衝突 寧欣畫警鴿辛酸

漫畫家寧欣在臉書刊登「警鴿」與「消防鴿」漫畫，以詼諧方式呈現警消甘苦，引發迴響。常有警消私訊問「學長，你在哪服務？」但她其實並非警消人員，創作緣起，來自三一八學運。

寧欣自稱「暴民」，曾參與2014年的太陽花學運，目睹攻佔行政院時的警民衝突。她感慨地說，這讓她注意到，不管是誰執政，只要政府與人民間發生衝突，永遠是警察被推出來當中間的肉盾，因此開始關注警察權益問題。

寧欣表示，三一八學運引起她的靈感，真正的創作契機則是同年8月發生的高雄氣爆。氣爆造成6名消防員死亡，她前往凱達格蘭大道參加殉職消防員聯合公祭，響應改善消防員工作環境的訴求，卻發現社會大眾不太關心這個議題，只有警消自己人關注。

寧欣說，她想要幫忙，「我開始思考自己能做什麼？就只能畫畫」。

她表示，警徽是鴿子圖案，因此她將警消人員畫成「警鴿」跟「消防鴿」造型，以詼諧的漫畫方式呈現警消工作甘苦。像是陳抗時，抗議民眾在餓肚子執勤的員警面前吃便當，或是消防員必須抓蜜蜂等，並刊登在自己的臉書粉絲頁「蠢羊與奇怪生物」，在網路上引起討論與迴響。

她說，開始畫「警鴿」跟「消防鴿」漫畫後，許多警消人員很有共鳴，開始陸續有警消向她訴苦，也有消防隊願意讓她去參觀拍照或讓她採訪，漫畫內容漸漸得以增進深度，許多警消人員以為她是「自己人」，常有警消用臉書私訊問她「學長，你在哪服務？」

不過，寧欣也說，因為她創作的目的，是希望大眾能注意警消工作環境與裝備老舊的問題，並推動警消人員組工會，也曾遭受不少「反改革派」的攻擊。她苦笑說，像是曾有人批評，因為她是「暴民」，畫這些漫畫只是希望警察罷工，她才方便抗議，這種說法讓她啼笑皆非。

寧欣的警鴿與消防鴿漫畫，後來集結出版「菜逼巴警鴿成長日記」，並陸續出版以消防員為主題的「火人」。

她說，現在已有立委在關注警消組工會的議題，召開公聽會等程序，讓相關討論進入體制，「證明畫畫能夠改變社會」，她未來希望能繼續以漫畫的方式，吸引民眾關注社會議題。

寧欣舉例，像是立法院的議事程序複雜，其實很多民眾不了解，她接下來打算以立法院為主題，用時下流行的「女僕咖啡廳」和「執事咖啡廳」的形式，來介紹立院運作模式，立委將扮演「女僕」和「執事」，來調理法案餐點。

她笑說，已決定將喜愛動漫的民進黨立委鄭運鵬畫成戴貓耳的「萌系」女僕；並打算將2016年的總統和立委選舉，畫成像日本女子偶像團體AKB48的「總選舉」（即人氣投票）一樣的熱鬧活動。

寧欣說，漫畫是一個手段，目的是吸引大眾關注社會議題，「總要大家先願意看，才有機會讓他們了解」。1060404

(中央社)