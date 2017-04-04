只有超短跑道 這國小大隊接力變折返跑
台中霧峰區僑榮國小腹地狹小，僅有一條40公尺長的直跑道，舉辦大隊接力、800公尺體能測驗時，要利用三角錐隔離，來回折返，或是使用前庭廣場、中庭草皮多圈來回，運動空間明顯不足，家長們怨聲載道，台中市市議員張芬郁日前邀請各方會勘，盼爭取闢建一處長150公尺的圓形跑道。
張芬郁指出，僑榮國小面積僅有1.1公頃，加上後方緊臨山坡，空間嚴重不足，目前可供學童的運動空間，只有一條40公尺的直線跑道、2座籃球場以及跳遠沙坑、遊戲區等。
張芬郁感慨，由於跑道長度不足，學校校慶大隊接力比賽時，是在球場和跑道中置放三角錐，提供學童來回折返，舉辦800公尺運動體能施測時，需要使用連鎖磚廣場及中庭的草皮區，並採跑多圈方式進行，不過球場和連鎖磚並不適合學生跑步，而且容易造成跌倒受傷。
張芬郁表示，由於運動空間不足，家長們抱怨聲音不斷，希望主管機關重視，並開闢一座長150公尺的圓形跑道，以利學生從事跑步運動，同時提供社區居民休閒活動場所。
學童家長林月霜表示，自已的孫子在跑步時，因踩到跑道破洞，跌倒受傷；另外有學童參加台中市運動競賽，在轉彎時踩線，被取消得獎資格，原因是學校只有40公尺直線跑道，沒有練習過彎道賽跑，十分冤枉。
學校也表示，由於多年未整建，目前PU跑道、籃球場出現多處裂縫及破損情形，跳遠沙坑、遊戲區，也急需進行改善，以維護學童活動安全，並補足運動、遊戲空間不足問題。
(中時)
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