駕機險撞客機 哈里遜福特逃過懲戒

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好萊塢影星哈里遜福特（Harrison Ford）的律師今天告訴法新社，這位74歲「印第安納瓊斯」影星將不會因為加州機場1次私人飛機駕駛失誤而遭懲戒。

哈里遜福特是經驗老道的飛行員和古董飛機收藏家，2月間他駕機降落加州橘郡約翰韋恩機場（John Wayne Airport）時，將飛機降落在滑行道而非跑道上，期間穿越1架載有110名乘客和6名機組員的波音737客機。

哈里遜福特的委任律師霍弗（Stephen Hofer）在聲明中表示，美國聯邦航空總署（FAA）通知哈里遜福特，他們已「結束調查」2月13日這起事件。

倫敦「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，霍弗在聲明中說，FAA將不對哈里遜福特罰款，哈里遜福特也將不受限制的保有飛行執照。

霍弗在聲明中說：「FAA針對這起事件進行全盤調查，包括約談福特先生，認定沒有理由採取行政或強制行動。」

哈里遜福特長久以來熱愛飛行，擁有多架飛機。根據美國國家運輸安全委員會（NTSB ），哈里遜福特飛行時數超過5200小時，擁有執照來駕駛、降落一般飛機、水上飛機和直升機。（譯者：中央社蔡佳敏）1060404

(中央社)