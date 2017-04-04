聖彼得堡地鐵爆炸 現場宛若煉獄

俄羅斯大城聖彼得堡的地鐵疑遭恐攻爆炸，造成多人死傷。由業餘的人士拍攝到的爆炸影片今天曝光，顯示當時乘客不顧一切地從著火的車廂逃出，受難者被拖出置於月台。

「今日俄羅斯」（RT）報導，這段2分鐘的影片是由俄國的媒體平台「life.ru」所貼出，畫面顯示列車爆炸後停在「先納亞廣場站」（Sennaya Ploschad）。

畫面顯示，現場能聽到尖叫聲，乘客橇開金屬門並從破碎的車窗爬出，一些路過者則停下來幫助爆炸中的生還者。

1名男子在幫人爬出時大喊「把手給我！把手給我！」；幾具遺體就成排躺在列車外，身著平民服裝的男子將他們從扭曲的車殼中拉出，背景音可聽到有人講「好可怕，天吶」。1名手上沾有血跡的男子則問「你需要幫助嗎？要不要幫你叫救護車？」

路透社報導，自稱事發時在車站的聖彼得堡居民柴卡（Leonid Chaika）也透過電話告訴路透社：「我看到很多煙，群眾擁向扶梯，許多人的衣服上沾滿自己和別人的血，臉上也都是血。許多人都哭了。」

列車車廂一側被炸出一個大洞，門被炸飛，金屬殘骸散落在月台上。可以看列車駛入車站後，一個關閉著車廂內的乘客在拍打車窗。

俄羅斯電視台（Russian TV）表示，許多人被玻璃與金屬碎片割傷，爆炸威力在狹窄的列車與隧道內反被放大。

聖彼得堡居民史溫蒂克所搭的地鐵列車，在爆炸後不久通過同一車站，她告訴路透社：「我們的車速略為放慢，1名婦人看到躺在月台上傷者後開始歇斯底里，有些傷者被燒黑，有的燒焦的地方已無衣物，真的很嚇人。」

俄羅斯的國家反恐委員會表示，爆炸造成11人喪生，45人受傷送醫。

法新社報導，站在車站附近一處向受難者獻花位置的30歲女子伊莉娜（Maria Ilyina）說：「我現在搭地鐵會感到害怕。」；退休人士維瑟羅夫（Vyacheslav Veselov）告訴法新社他在車站看到4具遺體，「1名站務員流著淚請男性幫忙抬遺體。」（譯者：中央社陳亦偉）1060404

(中央社)