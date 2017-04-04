原印文創結合在地文化 助印刷業轉型加值

受數位化和網路資訊化影響，傳統印刷產業發展受限。原印文創結合印刷和文創，從代工走向自行開發產品，更結合在地文化，自行開發杯墊、明信片、帆布袋等多達數百種以上的產品。（原印文創提供）中央社記者許秩維傳真 106年4月4日

文創教育專題8-7數位化和網路資訊化嚴重影響傳統印刷產業發展。原印文創結合印刷和文創突圍，從代工走向自行開發產品，更結合在地文化，幫助產業轉型加值。

原本從事傳統印刷產業的原印文創公司總經理黃建東，看到數位化和網路資訊化的快速發展，讓他開始思考轉型，適逢政府推動文創產業升值，讓他決定重回學校進修。

在文創科系進修時，黃建東想到，過去印刷業都是長期都是在幫人家代工，沒有自己的產品或是品牌，更不可能外銷，既然產業要轉型，不妨透過文創品牌，發展自己的產品，往國際市場邁進，因此畢業後開始投入創業，將印刷業和文創結合。

正好當時台南市政府正在規劃設立藍晒圖文創園區，開放有興趣往文創發展的傳統產業競標，因此以「原印台南」品牌提案，希望讓參觀的人瞭解印刷如何進行，同時進行產品開發，並結合在地文化，最後成功獲得進駐權。

成立原印文創公司後，黃建東表示，公司也設立設計中心，負責開發文創園區販售的產品至今已有圖騰、磁磚、杯墊、無框畫、手機殼、明信片等，還有帆布袋等多達數百種以上的產品線，並在產品中融入台南在地古蹟、建築物、早期地磚等在地文化去開發。

從傳統產業走向文創，黃建東坦言，文創的範圍很廣，以藍晒圖文創園區為例，飲食、金飾、茶具、陶瓷等包羅萬象，既然文創領域如此廣泛，需求的人才也未必僅限定某方面，雖然有些業者認為最需要的是設計能力，但他認為「學校教育是養成」，比起技能，他更重視的是「態度」。

黃建東指出，公司曾提供實習機會給學生，也發現很多實習學生雖然沒有經驗，但是學習態度很好，願意用心做、認真學，只要有心，經驗技能這些都東西都是可以彌補的，但如果沒有最基本的態度，不管到哪個行業，都不會成功。

以台灣文創產業發展的現況來看，黃建東坦言， 政府雖然提了很多政策，也提供一些資源，但文創人才還是相當不足，尤其是在整合規劃上，由政府統一執行，會比民間各自努力好，但有時候政府負責的人不一定是這方面的專才，難免出現「外行人領導內行人」的情況，最後形成不合時宜或不符合潮流的結果，反而抑制產業發展速度。

雖積極投入文創，但黃建東也感嘆，「能賺錢的微乎其微」，很多時候就是得燒本錢，能支撐多久，就看本錢有多雄厚，這是傳統產業想轉型勢必要面臨的挑戰，如果永遠只做傳統代工，工作只會越來越少，找新出路是唯一的答案，只是這條路走來確實辛苦，希望大家給接棒傳統產業的年輕人多點肯定和資源浥注，未來文創才有更多發展機會。1060404

(中央社)