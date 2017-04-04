坐飛機來的胖 人氣麵包金門吃得到

在台灣賣到嚇嚇叫的「只麥麵包」，現在金門鄉親也吃得到了。麵包每天跨海而來，讓喜愛麵包的離島鄉親大呼過癮。一位正在瘦身的鄭小姐看著胖卡車裡滿滿的麵包，心裡很掙扎。

近來在金門台開風獅爺購物中心廣場前，停了一輛可愛的胖卡車，白底紅點的色彩，清新可愛，讓人看了都會好奇地趨前一探究竟。

走進一看，車頭寫著「只麥麵包」，原來這輛麵包車真的是賣麵包。

金門鄉親得以和台灣民眾同步吃到秒殺的「麵粉和言--只麥麵包」，這可都要拜風獅爺購物中心之賜。台開集團董事長邱復生向來點子多，超愛自創品牌，指示台開子公司「台灣創新發展公司」自創品牌。

其中，「麵粉和言」就是台創和日本麵包達人野上智寬合作的品牌。貴為台灣國寶吳寶春的師傅野上智寬，20歲不到就開始做麵包，從事烘焙業30多年；台創看上他對麵包的堅持，與他合作開發強調天然、真實口感，只用麵粉、鹽和水做的麵包。

雙方去年推出「只麥麵包」，現在台北有承德店、101店和重慶店3家店面。很多產品，像橄欖球奶酥、鹽麵包、北海道起士塔都是一出爐就秒殺。

金門風獅爺購物中心為本地鄉親爭取和台灣民眾同步的購物、飲食樂趣，向來不遺餘力；去年底悄悄在廣場一隅推出卡娃伊的胖卡，擺放著每天從台灣空運來「麵粉和言」烘焙的各式麵包，讓金門鄉親也能沒有時差地品嘗到台灣香味。

儘管「只麥麵包」跨海來到金門後，麵包並不會像剛出爐般地香氣四溢，但它們紮實的賣相與看得到的新鮮，仍會挑動本地民眾味蕾，掏腰包埋單。不少消費者是意外發現這個胖卡角落，一旦嚐過它的美味，再回頭專程購買。

一位住在金城鎮的鄭小姐望著滿車的麵包，不知如何下手。她有些為難地說：「我現在正在瘦身，怎麼辦？」

金門的「只麥麵包」口味多元，芋頭有台中大甲和法式兩種，核桃有單純的核桃、葡萄核桃還有核桃地瓜，吐司有麵粉和言、紅豆、芋頭、胚芽、布里歐等，另外還有各種花式麵包如西班牙麵包、伯尼西蒙、萄蘿絲捲、不列薩努；貝果有巧克力和洛神花口味等。

不過，風獅爺購物中心坦言種類還是不如台灣豐富，而且金門民眾現在只能吃到麵包，其他如北海道霜淇淋、法式點心尚未引進；而且每天的數量也不一定，例如，某一天可能只有3個鹽麵包。

風獅爺掛保證，絕不賣隔夜麵包。但如果消費者當天麵包沒吃完，隔天灑點水、再烤，美味全都回來了。

風獅爺購物中心說，現在「只麥麵包」在金門只是試水溫，未來的目標是設立標準店，像台北店面一樣。1060404

(中央社)