陸學者：清明可以是歡樂日子

清明節觸動許多人對已故親人的不捨懷念，但中國大陸學者指出，清明節其實也可以是歡樂的日子。

廣州日報今天報導，廣州市民政局昨天舉辦清明民俗論壇，邀請學者議論清明習俗的淵源和廣州殯葬習俗的歷史變遷。

人類專家、大陸中山大學副教授周如南說，相傳清明節起源於春秋時期，來自忠臣介子推抱著老母被燒死也不願下山的一段故事。

其後春秋五霸之一的晉文公下令介之推死亡的一天禁火寒食，即為寒食節，寒食的後一天祭拜寄託哀思，流傳下來就是清明節。

周如南說，祭祖、慎終追遠是清明的主調，但其實清明不只是祭拜先人的日子，也可以是歡樂的節日。

他說，從清明起氣溫轉暖，萬物生機勃勃，唐朝起，清明祭掃就和出遊踏青相結合，宋元時期清明節有兩大主題：一是掃墓，二是踏青。

發展到現在，每年清明小長假也是人們郊遊踏青的好時候，城市年輕人更是利用難得的假期歡樂出遊。

此外，廣州市殯葬服務中心副主任李志堅說，廣州的殯葬習俗有了很大變化，以前人們很強調「厚葬」，即入土為安，但現在火葬已經深入人心。

他說，廣州持續17年保持火化率100%。而且，廣州從1998年首創骨灰撒海，1999年首創骨灰還林。去年，骨灰撒海有1863具，為歷年最高。1060404

(中央社)