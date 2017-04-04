通勤族有福了 長廊式公車亭免雨淋

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台北市舊式公車候車亭空間小，導致「不能遮陽也無法避雨」，通勤族苦不堪言，為解決問題，交通局已完成4座長廊式候車亭，長度達42公尺，長度是舊式候車亭的14倍。

台北市區的公車站數量眾多，原本的公車候車亭長度僅約3公尺，只要遇到尖峰時間，常常「不能遮陽也無法避雨」，讓通勤族苦不堪言。

為解決問題，交通局公共運輸處已完成4座長度達42公尺的長廊式候車亭，並提供公車到站資訊、4G上網服務。站別分別是「台北車站（忠孝）、台北車站（鄭州）及士林官邸雙向公車站」。

公運處指出，台北火車站周邊是公車路線最密集的地方，經多次與台鐵協商後，由台鐵局無償提供土地建置，未來也將視民眾需求，逐步建置。1060404

(中央社)