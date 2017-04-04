布袋戲起家 霹靂多元經營打造東方迪士尼

文創教育專題8-8以布袋戲為基礎，霹靂國際多媒體公司透過多角化經營，成為台灣首家以文創事業掛牌的企業，更以打造「東方迪士尼」為目標。

布袋戲曾經風靡台灣，紅遍大街小巷，國寶級布袋戲大師黃俊雄的兒子黃強華和黃文擇兄弟創設「霹靂國際多媒體股份有限公司」，成為國內首家以文創內容掛牌興櫃公司，並於2014年正式上櫃，更以打造霹靂成為「東方迪士尼」為目標。

霹靂國際多媒體股份有限公司副總經理黃文姬表示，霹靂早期發展建立在布袋戲基礎上，同時跨足影視和文化之間，為了多角化經營，從布袋戲製作跨到媒體平台，之後加入行銷，並進行異業整合，包括製作出版品、周邊商品等，也正好符合現在文創的概念。

從DVD、出版品、主題商店、電子商務、劇場展演到交響音樂會，黃文姬指出，因為霹靂多元經營，公司需要各行各業的人才，但最核心的還是創作人才，如製作編劇、操偶師等，但這些都沒有專業的訓練科系，只能靠老師傅帶新徒弟，加上布袋戲是偶動畫，屬於特殊動畫類型，是一般科系較少接觸的，因此霹靂今年開始積極和學校合作，希望培育偶動畫相關人才。

因應文創產業的興起，大學也開始設立文創相關科系，黃文姬認為，科系名稱是其次，重點是學生具備的能力，最好是實作和管理兼具的「A型人」，兩腳站得一樣穩，否則懂經營卻沒有技能，會變得很辛苦，但如果創意很強卻不懂經營，也很難持續發展。

談起文創產業發展，黃文姬認為，文創產業屬於無煙囪工業，美國的好萊塢、百老匯，英國的舞台劇都是典範之一，雖然台灣的環境已比過去好很多，文創領域的上櫃公司逐漸增加，但幾乎都是小規模企業。

黃文姬指出，政府鼓勵青年投入文創或手創的方向是好的，但光是個人發展，不會有什麼產值，「雖然文創不一定要做大，但國家策略很重要」，因此需要帶頭的文創產業，就像歐洲以時尚品牌為發展主力，韓國以音樂影視將韓國文化帶向全世界，如果沒有國家力量，光企業是做不來的。

「如果沒有艦隊，小船怎麼能通過難關」，黃文姬表示，台灣多半是中小企業，要靠民間發展成大企業不容易，政府應該設法用母雞帶小雞的方式，思索台灣文創發展的標的，集結力量、持之以恆才能殺出一條血路，否則亂槍打鳥只會分散力量。1060404

(中央社)