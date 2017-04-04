俄地鐵爆炸 王毅致電願和俄國加強反恐

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俄羅斯聖彼得堡地鐵發生爆炸，造成11死、50餘人受傷。中國大陸外交部長王毅3日致電慰問，堅定支持俄國打擊恐怖主義的努力，願與俄羅斯和整個國際社會加強反恐合作。

根據中國大陸外交部網站，2017年4月3日，王毅就俄羅斯聖彼得堡市地鐵站發生爆炸一事，向俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）致慰問電。

王毅表示，俄國聖彼得堡市地鐵發生爆炸，造成嚴重人員傷亡。中國大陸對這一針對平民的恐怖襲擊行徑表示強烈譴責。向遇難者表示沉痛哀悼，向傷者和遇難者親屬表示誠摯慰問。

王毅指出，中國大陸堅決反對一切形式的恐怖主義，堅定支持俄國打擊恐怖主義的努力，願與包括俄羅斯在內的整個國際社會加強反恐合作。

另外，中國大陸駐聖彼得堡總領館官網發布消息，暫時未接獲中國大陸公民傷亡報告，並提醒當地的中國大陸公民注意安全，盡量減少外出，避免前往人員密集場所。1060404

(中央社)