收假日高鐵道岔異常 28分排除故障

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今天是清明節連續假期最後一天，高鐵上午在新竹車站發生道岔訊號異常，台灣高鐵立即派人搶修，28分鐘排除事故，影響2班北上列車。

台灣高鐵說，上午9時4分，高鐵新竹車站西線出現道岔訊號異常，緊急修後，9時34分排除故障。

台灣高鐵統計，有兩班北上列車受影響，不過到端點南港站時，分別只有延誤2分鐘與5分鐘。1060404

(中央社)