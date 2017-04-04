日月潭蓄水率逾97％　9蛙露2蛙

日月潭今晨逼近滿水位，早上7、8點鐘，九蛙疊像露2蛙。由於日月潭為抽蓄型水庫，9點過後水位會慢慢降低，傍晚會露出3到5隻。（沈揮勝攝）

日月潭今晨的有效蓄水率達97.24％，九蛙疊像旁的棧道，都已經快淹到水了。（沈揮勝攝）

遊客關注、拍照。。（沈揮勝攝）

上周末合歡山下大雨，日月潭因上游集水區有雨水進帳，今天清晨潭面水位回升至748.04公尺，距滿水位只差44公分，是去年入冬以來最高的1次，有效蓄水率也達到97.24%，知名景點九蛙疊像「9蛙露2蛙」，吸引遊客關注。

不過潭區水域管理單位台電大觀發電廠副廠長陳慶協提醒民眾，濁水溪上游的霧社水庫為滿足日月潭觀光需求，必需不時放流挹注日月潭，目前該水庫與日月潭有效蓄水量合計仍比去年略少，民眾宜有居安思危意識，能夠節省應盡量節約用水。

他補充說，除了民生用水之外，經濟部水利署還得兼顧下游農業供水灌溉，視需求隨時可能調度放流。

(中時)