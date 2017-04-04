台灣觀光怎行銷？北一女校花讓南韓網友暴動啦！
台灣觀光到底要怎麼行銷？蔡英文總統要大家在臉書標籤外國朋友，讓他們來台灣找你玩；柯文哲赴東南亞行銷，順便酸一下「香港很無聊」。不過他們的努力恐怕還不如女神的魅力，「北一女校花」蔡瑞雪去韓國玩的影片上傳youtube，受到南韓網友關注，直呼要買機票飛來台灣，就連南韓媒體都報導這位台灣美女的訊息。
長相神似林心如、Jolin的蔡瑞雪，2014年就上過唐志中的尋找校花節目，而小有名氣。去年她又現身雙十國慶大典，一張嘟嘴照再度引發關注，「國慶嘟嘴妹」成網友肉搜討論焦點。
現在蔡瑞雪是youtuber，經常分享自拍影片。日前她赴南韓旅遊，還換上韓國傳統服裝在宮殿前留影。影片上傳youtube後，意外引發南韓網友關注，韓媒《Insight》還特別撰文報導。
穿上韓服的蔡瑞雪，被網友稱讚超像韓國女歌手IU，《Insight》臉書轉貼這則報導，截至今天上午11時，短短18小時就吸引2.5萬網友按讚，還有南韓網友直接貼上護照與飛機照，暗示要立刻飛來台灣找女神。
蔡瑞雪自己也相當意外受到南韓網友熱議，在臉書貼文謝謝韓國媒體報導，還有韓國網友的留言，並且說「希望你們能常常來台灣旅遊、台灣很美」，也為台灣觀光行銷，貢獻心力。
(中時電子報)
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