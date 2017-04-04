出遊想找對旅伴 先確認這5點
日前有旅遊網站盤點9種最惹人厭的旅伴類型，開心出遊最怕看走眼，選到豬隊友同行壞了玩樂好心情。旅行能加溫一段感情，也能讓一段關係絕裂，而旅行選擇旅伴前，可先衡量以下5點前提，不讓整趟行程造成彼此負擔。
旅遊網站Skyscanner「如何選擇正確旅伴」列出5大主要條件，除了旅伴是否互相了解，熟知對方個性，出遊時才不會誤踩地雷；而共同興趣、消費習慣、行程共識也是關鍵之一，旅伴間盡可能要有相同的興趣，不僅是減少旅途中的尷尬狀況，也是讓彼此都能玩得盡興的關鍵，避免發生某一方遷就對方的誤解。
此外，針對3天以上的旅行，建議先思考是否曾與對方有至少過夜一天的經驗，瞭解一下彼此生活習慣，是否都可以被接受、理解，這樣才能避免旅行生活的摩擦，也讓下一趟旅行更有機會成行。
(中時電子報)
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