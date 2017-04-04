持西瓜刀搶超商 台中警鎖定嫌犯

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台中市博館路4日凌晨1家超商遭持西瓜刀男子闖入，恐嚇女店員要索財物，女店員從櫃台拿出萬餘元現金交付，男子得手後立即奪門而出騎機車逃逸，警方已鎖定特定人士漏夜追緝中。

台中市第一警分局公益派出所今天凌晨4時許獲報，博館路附近1家超商遭持刀恐嚇取財。警方立即派員到達現場，嫌犯已逃逸，所幸，受害年輕女店員並未受到傷害。

警方調查，1名男子凌晨持西瓜刀走進超商，直趨櫃台向女店員恐嚇說「錢拿來！」，女店員驚恐地從收銀機拿出現金交付，歹徒得手後，就騎著停放門口的機車逃逸無蹤，作案過程短、手法順暢。警方根據嫌犯特徵，已鎖定特定對象，漏夜查緝。

(中時)