這3種洗蔬果方法 醫師提醒不一定有效
民眾對農藥殘留標準的調整心生疑慮。俠醫林杰樑的接班人林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海提醒，不要迷信用洗米水、蔬果洗潔劑洗蔬果更乾淨，或加小蘇打可中和，不一定有效。
最近政府將調整多種農藥的殘留標準做定期公布，包含引進新的、較低毒性的新農藥氟派瑞延伸用在茶葉上，以利逐步取代舊的、毒性較強的農藥，卻引起國人不理解而心生恐懼。
顏宗海說，農藥殘留標準是愈嚴愈好之外，其實有三個洗蔬果的迷思，他呼籲大家不要養成。首先是有人以為用鹽水、洗米水洗蔬果會比較乾淨，其實不一定。
其次，有人以為用蔬果洗潔劑洗效果比較好，但其實會有界面活性劑殘留疑慮，他建議儘量不要用。
他再舉例，還有人因為農藥多數是酸性，就以為洗時加小蘇打可以中和，其實效果不佳。
他強調，大部份農藥都是水溶性的，所以洗蔬果，還是要用流動性的清水洗最好，將作物放在水盆內，水龍頭打開，水持續流動沖洗10到15分鐘，是最好的方法。1060404
(中央社)
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