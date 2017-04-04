愛滋流言瞎爆 溫泉魚咬腳不會傳染
愚人節剛過，不少人可能被謠言所騙。網傳溫泉魚咬腳會傳染愛滋，疾管署今天說，這是不實流言，愛滋病毒離開人體後很快會死亡，不會透過食物、飲水或日常用品傳染。
衛生福利部疾病管制署今天整理10大愛滋流言，包含「泰國水果罐頭遭愛滋病毒汙染」、「溫泉魚咬腳會傳染愛滋」、「蚊子吸血再叮人會傳染愛滋」、「摸鈔票會傳染愛滋」、「馬桶蓋、馬桶水會傳染愛滋」等。
疾管署副署長羅一鈞表示，愛滋流言最常見者莫過於「食物染愛滋血吃、喝了會感染」、「愛滋病毒會透過生活用品傳染」等。事實上，愛滋病毒很脆弱，離開人體後很快就會死亡，並不會透過食物、飲水或日常用品傳染，病毒也無法在蚊蟲體內存活，不會透過蚊蟲叮咬傳染。
網傳溫泉魚咬腳會傳染愛滋，疾管署表示，這樣的說法是英國媒體扭曲英國官方發布的新聞稿，並遭台灣媒體引用。事實上，英國官方新聞稿並沒有提到愛滋或HIV字眼，至也沒有任何案例報告證實，溫泉魚足療會傳染愛滋或其他血液疾病。
至於泡溫泉、游泳會不會傳染愛滋，羅一鈞說，愛滋病毒不會透過空氣、水傳播，且愛滋病毒很脆弱，就算隨著血液從傷口流入水中也會夭折，泡湯、游泳都不用擔心。
疾管署表示，隨網路、3C普及，訊息流通更加快速，部分民眾利用傳播媒體發表錯誤、不實的傳染病言論，除了會影響防疫工作的執行，也可能因此觸法。
疾管署在全球資訊網建置「闢謠專區」（https://goo.gl/bbheoK），並分類為「防疫類闢謠」及「疫苗類闢謠」，目前已提供許多傳染病謠言解惑。
民眾別輕信或轉傳未經證實的訊息或言論，疾管署提醒，如果收到可疑的傳染病資訊，不妨先到疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或是可以撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢專業客服人員，全年無休為民眾解答。1060404
(中央社)
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