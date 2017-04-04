新北現H5N2亞型禽流感 屠宰線關閉24小時

新北禽屠宰場4月1日凌晨屠後檢查發現雞隻發現見腳脛皮下出血，疑似禽流感症狀。（圖：新北市動保處）

動保處派消毒車至新北禽屠宰場進行全場消毒。（圖：新北動保處）

新北市家禽屠宰場1日發現今年第一件疑似H5亞型高病原性禽流感病毒病例，經確診後新北市動保處3日中午12時停止屠宰線24小時，並於隔日再全場停宰加強消毒，以在屠宰場端遏止病毒傳播。

新北市動保處表示，家禽屠宰場屠檢獸醫師於1日凌晨5時，在屠後檢查時發現有2隻雞隻體表局部性潮紅、眼睛周圍輕微腫脹、腳瀰漫性出血、肌胃黏膜潮等疑似禽流感症狀，便立即通報農委會防檢局及新北市動保處，3日確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，已將封存93隻雞隻全數銷毀，並依規定關閉新北禽屠宰線，徹底清潔屠宰線及附設之理貨場環境，並擴大消毒作業，以防範病毒殘留。

農業局長李玟表示，目前國內所發現禽流感病毒並不會感染人，民眾無須恐慌，只要注意購買禽肉選擇是否有合格屠宰標章才選購，禽肉及雞蛋務必煮熟才能吃，勤洗手常消毒，就可以遠離禽流感的威脅。另養禽業者仍應持續嚴加戒備，依規定強化禽舍防鳥設施，同時落實人員、各式車輛、箱籠、器械等清潔消毒工作，才能有效防堵疫情入侵及傳播。

(中時)