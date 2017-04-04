新北現H5N2亞型禽流感 屠宰線關閉24小時
新北市家禽屠宰場1日發現今年第一件疑似H5亞型高病原性禽流感病毒病例，經確診後新北市動保處3日中午12時停止屠宰線24小時，並於隔日再全場停宰加強消毒，以在屠宰場端遏止病毒傳播。
新北市動保處表示，家禽屠宰場屠檢獸醫師於1日凌晨5時，在屠後檢查時發現有2隻雞隻體表局部性潮紅、眼睛周圍輕微腫脹、腳瀰漫性出血、肌胃黏膜潮等疑似禽流感症狀，便立即通報農委會防檢局及新北市動保處，3日確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，已將封存93隻雞隻全數銷毀，並依規定關閉新北禽屠宰線，徹底清潔屠宰線及附設之理貨場環境，並擴大消毒作業，以防範病毒殘留。
農業局長李玟表示，目前國內所發現禽流感病毒並不會感染人，民眾無須恐慌，只要注意購買禽肉選擇是否有合格屠宰標章才選購，禽肉及雞蛋務必煮熟才能吃，勤洗手常消毒，就可以遠離禽流感的威脅。另養禽業者仍應持續嚴加戒備，依規定強化禽舍防鳥設施，同時落實人員、各式車輛、箱籠、器械等清潔消毒工作，才能有效防堵疫情入侵及傳播。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。