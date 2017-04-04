張宇喜懷男寶！曬「最重要的三個男人」秀3月孕肚

張宇曬「生命中最重要的三個男人，第一次合照」，開心秀孕肚。（圖／取材自張宇-愚婦日報 Yufool Daily臉書）

前主播張宇2月與政大學長男友TutorABC副總裁劉彥谷閃電登記結婚，當時她甜蜜透露「張小姐決定變成劉太太了」，樂於享受新婚生活的她，不時分享生活大小事，不過張宇今（4日）報懷孕喜訊，在臉書曬出手摸孕肚照，並寫下：「生命中最重要的三個男人，第一次合照。」

張宇去年離開主播檯，接著在今年2月登記結婚。（圖／本報系資料照片）

張宇去年7月閃離主播檯，之後認戀TutorABC副總裁劉彥谷，透露兩人有結婚共識，小倆口接著在今年2月閃電登記結婚，張宇升格人妻後，還把臉書粉絲頁名稱改為「張宇-愚婦日報 Yufool Daily」，並不時曬出新婚生活，而今張宇曬與爸爸、老公合照，她手摸孕肚，並寫下「生命中最重要的三個男人」，暗示肚皮有喜。

張宇近日分享由上海照時，四肢纖細，完全看不出是孕婦，根據《蘋果日報》報導，張宇已懷孕3個月，肚中是個男寶寶，預產期推估在11月。而傻大姊的她一開始還以為懷孕反胃是胃炎，不過張宇也透露，懷孕以來沒有孕吐狀況，大讚寶寶很貼心，即將升格當媽的喜悅更是表露無遺。

(中時電子報)