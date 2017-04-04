台中市窮瘋了？校園撿到現金修法上繳市庫
日前台中市議會國民黨團召開記者會，批評市長林佳龍「偉人佳龍」市庫舉債、欠債爆增!現傳出台中市政府修訂「歸屬台中市所有拾得物要點」，日後在學校撿到的現金，都要進市庫，不能再歸學校使用。遭批「台中市府缺錢缺到這種地步？」
台中市議會3月底召開臨時會，審議台中市政府第一次追加（減）預算，本次追加減預算案中，歲入歲出差短差16億3655萬5000元，106年度舉債加總高達220億9562萬元，換算下來，106年度台中市政府直接替每位市民增加7900元的負債。議員楊正中批林佳龍市長是「台中偉人，舉債至尊」。
粉絲頁「藍白拖的逆襲」，引述《聯合報》報導，台中市新規定，市府依據《民法》第807條第2項修訂「歸屬台中市所有拾得物要點」，在學校撿到的現金以後都得列冊進市庫，不能再像從前任由學校處理，用於學生身上。
「藍白拖的逆襲」批評，「學校裡能撿到的錢不過也是幾百幾千的，甚至上千都很少，這種一咩咩的錢，學校都不能自行決定運用？還得上繳「市府」，是要2018、2020選舉用嗎？這麼扯的決定，還真的只有「假聾」敢！」
網友留言「上繳市府幹嘛?佳龍的點心費用嗎?」、「這個政府搶錢搶瘋了...」、「選舉快到了」、「連學校撿的錢都不放過」。
(中時電子報)
文章來源：藍白拖的逆襲
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