騎士北宜過彎自摔 慘死大貨車輪下

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24歲潘姓男子騎機車過彎自摔，當場遭大貨車輾過。（葉書宏翻攝）

24歲潘姓男子騎機車過彎自摔，當場遭大貨車輾過。（葉書宏翻攝）

騎士北宜過彎自摔拋向對向車道 慘死大貨車輪下

24歲潘姓男子今（4日）上午7時許，騎機車行經新北市坪林區北宜公路34.1公里處，過彎時疑因車速過快自摔，連人帶車滑行至對向車道，遭55歲徐姓男子駕駛的大貨車輾過，潘男當場失去生命跡象，送醫急救後宣告不治，詳細車禍原因待進一步釐清。

警方調查，潘男騎機車行經新北市坪林區北宜公路34.1公里、往台北方向，過彎時無減速跡象，導致連人帶車滑行至對向車道，當場遭大貨車輾過。徐姓司機向警方供稱，「事發太突然，要煞車根本來不及！」徐男酒測值為零，潘男是否有酒駕將待驗血進一步釐清。

(中時)