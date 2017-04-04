4月4日中視午間新聞速速報
《俄鐵爆炸 俄地鐵爆炸11死 官方定調恐怖攻擊》
俄羅斯聖彼得堡地鐵3號驚傳爆炸恐攻，造成11人死亡 最少45人受傷的慘劇，現在警方正搜捕2名嫌犯，其中鎖定一名嫌犯，身分是來自中亞的23歲青年，當地媒體指出，這名嫌犯可能和激進伊斯蘭組織有關係。官方定調是恐怖攻擊
《收假車潮 收假日國道上午順暢 估下午這3段最塞!》
今天是清明節連續假期最後一天，
高公局預測下午會有北返車潮
，包括國道1號斗南-埔鹽系統
國道3號龍潭-鶯歌系統。
國道5號頭城到坪林路段會最為壅塞。
《勸架挨揍 激動男大鬧夜市 波及民眾還嗆員警》
台北市松山饒河夜市
有男子在店內鬧事
路過民眾看不下去報警
男子卻更加激動還出手打人
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：爆炸
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