4月4日中視午間新聞速速報

《俄鐵爆炸 俄地鐵爆炸11死 官方定調恐怖攻擊》

俄羅斯聖彼得堡地鐵3號驚傳爆炸恐攻，造成11人死亡 最少45人受傷的慘劇，現在警方正搜捕2名嫌犯，其中鎖定一名嫌犯，身分是來自中亞的23歲青年，當地媒體指出，這名嫌犯可能和激進伊斯蘭組織有關係。官方定調是恐怖攻擊

《收假車潮 收假日國道上午順暢 估下午這3段最塞!》

今天是清明節連續假期最後一天，

高公局預測下午會有北返車潮

，包括國道1號斗南-埔鹽系統

國道3號龍潭-鶯歌系統。

國道5號頭城到坪林路段會最為壅塞。

《勸架挨揍 激動男大鬧夜市 波及民眾還嗆員警》

台北市松山饒河夜市

有男子在店內鬧事

路過民眾看不下去報警

男子卻更加激動還出手打人

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)