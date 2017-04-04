關懷弱勢 呂孫綾兒童節散播希望種子
今天是兒童節，民主進步黨籍立法委員呂孫綾表示，自己長期關注兒少議題，特別準備喜憨兒社會福利基金會的「希望種子」罐頭，透過自己的小心意，盼民眾也能響應，關懷弱勢。
呂孫綾說，副總統陳建仁在植樹節時，到新北市石門參加植樹活動，提醒民眾種樹及守護環境的重要性。當時為了呼應植樹節，在網路上看到喜憨兒「希望種子」罐頭，購買後透過社群網站臉書（Facebook）活動送給支持者，受到熱烈迴響。
呂孫綾表示，當時也有家長認為，這樣的活動相當有意義，可以藉由種植種子罐頭，讓孩子體會到植物成長茁壯的過程，也啟發孩子了解植物對環境保護的重要性；因此這次兒童節時也準備希望種子罐頭當作小禮物。
她也說，自己長期關注弱勢及兒童權益問題，因此加入民進黨立委李麗芬所成立的「立法院兒少權利連線」，並擔任副會長，了解到台灣還有不同面向，例如性剝削、婦幼受暴等問題等。
呂孫綾表示，在她選區林口，有新北市特殊教育學校，設有唐氏症寶寶的庇護工廠，讓唐寶寶可以參與手工皂製作、代工包裝、園藝產品製作與包裝等，培養工作習慣，使身心障礙者順利進入職場；之前也曾購買唐寶寶手工皂，送給志工媽媽當作禮物。
她說，這次兒童節再次選擇喜憨兒希望種子罐頭，是希望透過自己的心意，讓大眾也能一起響應，而自己的小小力量，對他們卻是很大的鼓勵，也能讓庇護工廠持續經營下去。1060404
(中央社)
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