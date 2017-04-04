競選韓總統大位 文在寅：開啟政權交替
南韓第一大黨、在野的共同民主黨3日正式提名前黨魁文在寅為總統選舉候選人。這是他5年前代表民主黨參選後的第2次挑戰，當時敗給朴槿惠。
南韓「東亞日報」今天在頭版頭條以「必將開啟政權交替之大門─文在寅在黨內總統候選人提名競選中以57%的得票率確定為共同民主黨大選候選人─再度挑戰大權」為標題，報導文在寅在黨內勝出的消息。
文在寅被提名為總統候選人後，發表感言時高呼，本屆大選不問左右，只論正邪，大韓民國分裂和矛盾的時代已經結束，將與國民齊步走向正義的融合時代。
在各種民意調查中，文在寅支持率暫列第1，但近來安哲秀支持率大幅上升，是否重演文安相爭局面，引人關注。1060404
(中央社)
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