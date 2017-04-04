宜蘭近海規模3.9地震 最大震度3級

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中央氣象局地震測報中心觀測，今天上午10時23分，宜蘭近海發生一起芮氏規模3.9地震，最大震度3級。

根據地震測報中心報告，這起地震震央在宜蘭縣政府南偏41.1公里，位在宜蘭近海，深度24.1公里。

最大震度是宜蘭南澳3級，其次是花蓮和平1級。1060404

(中央社)