回應論文案監督不周 楊泮池首發書面說明

教育部日前表示，台大校長楊泮池在論文案中有「有應注意而未注意的責任」。楊泮池今天首度提出書面說明，並對學術倫理案影響台大和台灣學術界感到抱歉。

科技部和教育部日前公布台大學術倫理案審議結果，認為台大校長楊泮池未違反學術倫理，但教育部認為楊泮池身為合作者之一，在論文大量勘誤的異常下，仍未有所察覺；擔任第二作者並於2008年期刊2度勘誤時任醫學院長，未警覺調查並採積極作為，「有應注意而未注意的責任」。

楊泮池今天透過台大校方針對2006年論文後續勘誤事件進行說明，楊泮池表示，他是數篇接受調查論文的共同作者，一直避免對此案的實質問題發言，現在調查既已結束，基於真相的還原，應該向社會大眾有所報告。

關於Cancer Cell (2006)論文，楊泮池表示，他是提供自己實驗室對本土肺癌的研究成果與發展出來的研究模式，和郭明良的實驗室合作研究，他從1990年代到2000年代進行國人肺癌研究，先後培養國人肺癌細胞株系列，建立肺癌細胞侵襲轉移研究模式，達成肺癌研究的突破；2001年陸續發表研究成果後，有許多癌症藥物和療法的生醫領域研究者來信，請求提供肺癌細胞株和基因圖譜、轉移機制等資料，供各種療法測試，他本著推廣學術、治療疾病的初心，都盡量協助同行，與同行合作，其中包含郭明良團隊。

經概略搜尋，楊泮池指出，從2000年到現在，非他的實驗室但使用他的研究模式與技術平台發表論文共329篇，其中只有20篇因為他的科學貢獻度較高，被列為共同作者，Cancer Cell (2006)論文就是這個背景下的一個產物。

這篇論文有兩次勘誤，楊泮池表示，2007年是文字錯誤的勘誤，2008年的第二次勘誤，記憶所及，是在勘誤被期刊接受後，才接到通訊作者郭明良的通知，當時他也發現勘誤之處很多，於是詢問原因何在，郭明良表示，是因負責實驗操作的蘇振良博士（第一作者）做事不嚴謹，他和蘇振良的博士後指導老師洪明奇已嚴詞告誡。

當時沒有繼續追查的原因有兩個，楊泮池表示，首先，第一作者蘇振良在2005年離開台大赴美國德州大學擔任博士後研究員，2008年勘誤時，蘇振良已離開台大3年，而他是在2007年才開始擔任醫學院院長；其次，2008年勘誤是通訊作者郭明良主動向期刊提出，期刊也接受勘誤，他當時以為這只是跟第一作者蘇振良有關的單一事件，覺得要給年輕人改進機會，而且郭明良和洪明奇都已嚴加告誡。

楊泮池表示，這次學術倫理案對台大和台灣學術界都有重大影響，他深感抱歉，現在台大已開始努力改善學術倫理處理機制，預防類似事件再次發生，也希望跨實驗室、跨領域、跨學科的研究能持續發展。1060404

(中央社)