泫雅與師弟組合 5月發新專輯

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南韓Cube娛樂公司今天表示，旗下女歌手泫雅將與師弟團體PENTAGON的兩位成員組成「Trouble H」，將於5月初發表首張專輯。

南韓「亞洲經濟」指出，兩名師弟分別是Hui，為PENTAGON的主唱；另一位是E'Dawn，他和泫雅曾合作歌曲「Roll Deep」，曾獲強烈回響。

泫雅2011年與Beast組合成員張賢勝組成的「Trouble Maker」，憑藉同名歌曲獲得多項音樂大獎。

「Trouble H」已在美國完成錄音工作，即將拍攝MV。1060404

(中央社)