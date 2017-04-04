宜蘭飄浮月台 4月變空中電影院

宜蘭縣知名地標「羅東文化工場」上方有個「飄浮月台」，可飽覽當地小鎮風光。宜蘭縣文化局今年配合金穗獎巡迴影展，將在4月與5月播放7部電影，成為空中電影院。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年4月4日

宜蘭縣知名地標「羅東文化工場」上方有個「飄浮月台」，可飽覽當地小鎮風光。宜蘭縣文化局今年配合金穗獎巡迴影展，將在4月與5月播放7部電影，成為空中電影院。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年4月4日

宜蘭縣知名地標「羅東文化工場」上方有個「飄浮月台」，可飽覽當地小鎮風光。宜蘭縣文化局今年配合金穗獎巡迴影展，將在4月與5月播放7部電影，成為空中電影院。

羅東文化工場由建築師黃聲遠設計而成，主要是藝文展演場地，2012年當地還曾成為第49屆金馬獎頒獎典禮會場。

文化局說，羅東文化工場過去還曾是許多廣告、電視劇與電影取景的熱門景點，藝人陳柏霖、林依晨、藍正龍都曾造訪拍片，也是電影「聽見下雨的聲音」片中畫面，周杰倫也曾到此拍攝手機廣告。

文化局表示，羅東文化工場上方有處「飄浮月台」，它半懸在18公尺的高空上，可飽覽當地小鎮風光，過去幾乎都是當地人才知道或會上去的特殊景點。以往基於安全，每天下午5時候就會關閉。

文化局說，為配合今年金穗獎巡迴影展到宜蘭，4月8日、9日和5月13日、14日每晚7點起，「飄浮月台」將規劃成為空中電影院，預定先後播放導演吳曉峰作品「老大」、徐瑞良導演的「我的告別式」、「陪你到太陽醒來」和「衣櫃裡的貓」等7部電影，免費入場，希望讓民眾在星空下賞夜景、看電影。1060404

(中央社)