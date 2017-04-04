宜蘭飄浮月台 4月變空中電影院
宜蘭縣知名地標「羅東文化工場」上方有個「飄浮月台」，可飽覽當地小鎮風光。宜蘭縣文化局今年配合金穗獎巡迴影展，將在4月與5月播放7部電影，成為空中電影院。
羅東文化工場由建築師黃聲遠設計而成，主要是藝文展演場地，2012年當地還曾成為第49屆金馬獎頒獎典禮會場。
文化局說，羅東文化工場過去還曾是許多廣告、電視劇與電影取景的熱門景點，藝人陳柏霖、林依晨、藍正龍都曾造訪拍片，也是電影「聽見下雨的聲音」片中畫面，周杰倫也曾到此拍攝手機廣告。
文化局表示，羅東文化工場上方有處「飄浮月台」，它半懸在18公尺的高空上，可飽覽當地小鎮風光，過去幾乎都是當地人才知道或會上去的特殊景點。以往基於安全，每天下午5時候就會關閉。
文化局說，為配合今年金穗獎巡迴影展到宜蘭，4月8日、9日和5月13日、14日每晚7點起，「飄浮月台」將規劃成為空中電影院，預定先後播放導演吳曉峰作品「老大」、徐瑞良導演的「我的告別式」、「陪你到太陽醒來」和「衣櫃裡的貓」等7部電影，免費入場，希望讓民眾在星空下賞夜景、看電影。1060404
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。