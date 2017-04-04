毒蟲棄毒 警鷹眼識破

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有毒品、竊盜等前科的陳姓男子遇到巡邏員警時刻意閃避，形跡可疑，員警直覺有異示意停車盤查，陳男趁機丟棄裝有海洛因的香菸盒，被警鷹眼當場識破查獲。

高雄市警察局三民第二分局今天表示，覺民派出所員警執行巡邏勤務時，在三民區大順三路發現陳男騎機車刻意閃避警方，員警直覺有異攔查。

員警查出陳男有毒品、竊盜等前科，為毒品尿液採驗人口，在接受警方盤查時顧左右而言他，企圖轉移警方注意，趁機丟棄持有的香菸盒，被員警當場識破。

警方表示，香菸盒內物品經檢驗後確認為海洛因，並再查獲注射針筒及吸食器。陳男供稱原已戒毒兩年多，因工作不順利且生活壓力大才再犯。

警詢後，全案依違反毒品危害防制條例送辦，並持續追查毒品來源。1060404

(中央社)