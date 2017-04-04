雄安新區炒房熱 中共官媒出手降溫

針對中共中央決定設置雄安新區引發當地炒房熱，人民日報今天發表評論說，雄安新區「肯定不會是造城運動」，也不是外界評論的「聲東擊西的遷都」及「首都副中心」。

這篇透過人民日報微信帳號發表、有出手降溫意味的評論還強調，靠炒房搭乘雄安新區這趟「春天專列」，恐怕是「會錯了意」。

評論指出，從戰略布局看，在河北建立雄安新區及在通州建立「北京城市副中心」，是北京破解「大城市病」問題的「兩翼」；而2022年北京冬奧會帶動張家口一帶的冀北地區建設，雄安新區則帶動冀中南地區發展，也將形成河北發展的「兩翼」。

評論說，建設雄安新區是「重大歷史機遇」，但「肯定不會成為又一個資本拉動的造城運動」。且雄安新區不同于一般意義上的新區。

這篇評論強調，與全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心等無關的功能，將由雄安新區重點承接，包括行政事業單位、總部企業、金融機構、高等院校、科研院所等。

評論說，雄安新區既不是「聲東擊西的遷都」，也不是在通州之外再建一個「首都副中心」，不等於再造一個超級城市，不會重走高投資、大項目拉動的城市開發模式。且在政策措施跟上後，就不會任由各路資金投機炒作、哄抬房價地價，干擾新區的建設與發展。1060404

(中央社)