國姓消防隊在墓園提醒防火 並贈送小水桶和水 供民眾防災

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▲國姓消防分隊服務到家，在墓園設置服務站，免費贈送小水桶並貼心供水服務。（楊樹煌攝）

▲南投縣婦宣大隊和國姓消防分隊與國姓防火宣導隊至墓園防火宣導、贈送小水桶、並提供防災所需用水。（楊樹煌攝）

4月4日為一年一度清明節，國姓消防分隊有鑒於以往民眾清明祭祖因燃燒冥紙、燃放鞭炮等引起火災，特別至墓園設置服務站，加強防火宣導，並貼心的免費贈送小水桶，現場還提供防災所需用水。

國姓消防分隊今在國姓各墓園設置服務站，婦宣隊也全力配合到場進行防火宣導，提醒清明掃墓遵行4不2記得：雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放；一定要記得滅餘燼、記得收垃圾，以防範山林火災。

尤其國姓消防分隊與國姓防火宣導隊連續5周來，每周都在鄉內各大墓地特定時段，免費贈送小水桶、讓民眾裝水，墓園現場並提供掃墓防災所需用水，貼心的服務，讓民眾都深感窩心。

(中時)