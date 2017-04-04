MLB》重現去年美聯外卡戰 川波再見轟率金鶯高飛
去年金鶯艱苦的搶下美聯外卡門票，卻讓英卡納西昂的再見三分炮終結他們的冠軍美夢，巧合的是4日開幕戰兩隊再交戰，竟又戰到延長賽決勝，不過這次金鶯拒絕讓出勝利，11下上屆美聯全壘打王川波開炮，揮出一記陽春全壘打，用同樣的方式送給藍鳥開季首敗。
金鶯眾將帶著上季的懊悔再戰藍鳥，3下就率先靠兩大主炮C.戴維斯(Chris Davis)和川波的適時安打突破僵局，從藍鳥先發艾斯卓達(Marco Estrada)手中取得2比0領先。而金鶯先發高斯曼(Kevin Gausman)雖前4局雖幾乎局局讓打者上壘，但都能力保不失。
接著到5上，也堪稱是這場比賽最關鍵的一個半局，高斯曼突失去準心，讓藍鳥靠保送跟安打攻占滿壘，但藍鳥卻只靠4棒莫拉里斯(Kendrys Morales)保送擠回1分，沒能多得到分數。接著藍鳥雖在6上靠卡瑞拉(Ezequiel Carrera)適時安打追平比分，隨後局局有攻勢，第9、第10局還都攻占得點圈，但就是得不了分！
儘管金鶯4局後也僅有4安，不過川波適時一擊，讓他們最終以1分之差勝出，川波直言這樣的劇本，彷彿回到去年美聯外卡戰，「我很開心這次結果如我們所願！」挨轟的苦主葛瑞里(Jason Grilli)坦言，那是一顆失投滑球被逮中，「犯錯就會付出代價，這就是大聯盟，沒有太多的練習空間。」
(中時電子報)
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