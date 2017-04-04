NBA》接掌喬治城大學兵符 大猩猩尤恩離開黃蜂

派崔克尤恩決定回到母校接下喬治城大學兵符。(美聯社)

NBA當代四大中鋒之一的「大猩猩」尤恩，決定回到母校接掌喬治城大學兵符，因此也將卸下黃蜂助理總教練職務，同時也與黃蜂老闆「籃球之神」喬丹分道揚鑣。

喬治城大學上個月開除主帥湯普生三世，尤恩在黃蜂教頭克利福德的鼓勵下前往面試，雙方一拍即合，尤恩立即與學校達成複數年合約，意味著他將離開NBA來到NCAA展開另一段教練生涯。

尤恩在喬治城大學就讀4年，曾在1984年幫助學校奪得NCAA總冠軍，1985年以選秀狀元身分加盟尼克，在17年的NBA生涯雖然很風光，但獨缺一枚冠軍戒，2002年在魔術黯然退休，該年轉任教練，先後待過巫師、火箭、魔術與黃蜂，和喬丹共事過一段很長的時間。

尤恩表示，「在喬治城大學4年是我最美好的時光，對我而言能夠回到母校是多麼光榮的事情，已迫不急待地想要重返當年培育我的地方了。」

(中時電子報)