女星為挽婚姻整型 樣貌嚴重走樣網驚呆

長谷川京子整型完後被網友嘲諷大失敗。(圖/週刊女性)

女星長谷川京子，10多歲時即以模特兒身分出道， 2008年與搖滾樂團色情塗鴉吉他手新藤晴一結婚，兩人婚後育有二個小孩，看似甜美的婚姻卻因前年丈夫被爆出有婚外情，導致九年婚姻陷入危機，更傳出為了挽救婚姻整型，未料樣貌嚴重走鐘。

長谷川京子整形疑雲成為娛樂圈話題，近來不少網友發覺她的臉似乎有些微變化，日媒更拿出她出道以來三個時期照片做比較，也讓不少人驚呼越整越崩壞，甚至就連知名美容整型外科院長，看完照片都直接判定兩頰、下巴以及嘴唇都有「動手腳」，甚至還打了不少玻尿酸，不過卻看不出成效，意指她整容徹底失敗。

(中時電子報)