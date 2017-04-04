花草陪度更年期 不是所有症狀都有解

植物性雌激素一直被認為可減少停經症候群，不過，專家表示，根據研究證據顯示，植物雌激素對緩解部分症狀有效，如熱潮紅、陰道乾澀，但對夜間盜汗效果不大。

女性進入更年期時，卵巢分泌女性荷爾蒙功能急劇下降。身體因缺乏女性荷爾蒙，有時會導致自律神經失調。自律神經主要負責調控呼吸、心跳、血壓、排汗、維持體溫等功能，失調時可能會出現種種不適應的症狀，較常見為熱潮紅、心悸、盜汗、失眠等，也可能導致注意力不集中、偏頭痛及情緒不穩定。

新光醫院藥劑部組長劉人瑋表示，植物性雌激素（phytoestrogens），一直被認為可以減少停經症候群（menopausal syndrome）的不適症狀。最常見的症狀包括面潮紅、夜間盜汗、陰道乾澀。

劉人瑋說，使用植物性雌激素（包含大豆異黃酮、紅花苜宿、黑升麻等）緩解停經症候群的不適，又稱為另類療法，在歐美有4到5成的更年期婦女使用，比起使用化學雌激素有較大副作用，增加血管栓塞風險，植物性雌激素更受歡迎。

至於效果，劉人瑋表示，根據西元2016年發表在國際知名期刊JAMA的一篇系統性綜論，研究團隊們利用「整合證據」方法，收集62篇隨機分派研究，共有6653名女性參加，發現「目前證據顯示，有效，但只對特定症狀」。

研究結果發現，使用植物性雌激素（包括大豆異黃酮、紅花苜宿、黑升麻等），熱潮紅次數，每天可以減少1.31次（誤差範圍介於每天減少0.61次到2.02次）；可以改善陰道乾澀，研究者以「陰道乾澀指數」評估這個症狀，平均降低0.31分。

不過，對減少夜間盜汗，沒有達到統計上顯著的差異。

劉人瑋表示，目前的證據支持植物性雌激素，可以改善停經症候群部分症狀，分別是熱潮紅與陰道乾澀，但對夜間盜汗則沒有太大幫助，且這項研究的數據仍不夠精準，有待更多研究數據佐證。

若受停經症候群困擾，劉人瑋表示，應該勇敢尋求專業醫療人員的意見，這是正常生理現象，輔以適當藥物或植物性雌激素，才能克服停經症候群。1060404

(中央社)