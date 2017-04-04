台鐵擬設月台門防意外 百福站先試辦

我要評比

台鐵每年都有多起落軌事件，今年至今已14起，台鐵正研擬裝月台門，防止意外，預計最快年底先在基隆百福車站試辦。

台鐵說，台鐵有各種不同的車型，車門位置不同，月台門的設計比捷運複雜；不過，日本鐵路已克服困難，台鐵也派人到日本考察，準備研發適合台鐵需求的月台門。

台鐵說，日本鐵路的月台門有橫開式，也有上下移動式，都值得台鐵參考。

台鐵預計最快年底，在百福車站先試辦，如果效果不錯，再步推廣到其他車站。

根據台鐵調查，許多落軌屬於自殺事件，往往也造成列車停駛，影響旅客行程。

台鐵希望加裝月台門能防止一般意外或自殺。1060404

(中央社)