日駐韓大使返崗位 因應韓總統大選新局

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因象徵慰安婦的少女銅像設置問題，日本政府今年1月召回駐南韓大使長嶺安政，時隔3個月後，長嶺受令今天下午將返回首爾，以因應下個月南韓總統大選後的新政局。

南韓市民團體在南韓釜山的日本總領事館前設置慰安婦少女銅像，日政府為此在1月召回長嶺和駐釜山的總領事森本康敬，以示抗議。

日本外務大臣岸田文雄昨表示，要準備面對5月9日南韓總統大選後新政府上台，此外，為因應北韓的問題，日韓政府有必要緊密合作，因此下令長嶺和森本今天返回南韓工作崗位。

南韓至今並無撤除象徵慰安婦的少女銅像的跡象，對此，岸田表示，長嶺還是會直接與南韓代總統黃教安提出交涉，要求南韓政府要遵守兩國早先的協議。1060404

(中央社)