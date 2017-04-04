台灣清明為何少有「雨紛紛」？彭啟明揭原因

清明時節雨紛紛，並不符台灣狀況，彭啟明揭原因。(資料照片，杜宜諳攝)

「清明時節雨紛紛」，是詩人杜牧形容清明節時細雨紛落的景象，不過，為何台灣清明卻少有此景？天氣風險公司總經理彭啟明說，杜牧當時身在池州，描述的是長江流域天氣狀況，但台灣、日本與黃河流域類似，在清明時節是多晴、少雨的天氣。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」分享影片，解析台灣清明時節為何沒有「雨紛紛」。彭啟明說，杜牧當時身在安徽省池州，長江流域受鋒面滯留的影響，的確是一片陰雨綿綿景象。

不過，台灣並不適用此詩句，彭啟明說，清明節時太平洋高壓逐漸延伸到台灣，尚未到大陸沿海，加上處於鋒面前太平洋高壓邊緣，降雨機會較小。在此期間，台灣各地天氣溫暖炎熱，將詩句改為「清明時節暖呼呼」，較符合實際情形。

彭啟明發文提醒，近幾日天氣逐漸回溫，預計持續到這個周末，白天北部高溫有機會接近三十度，清晨低溫也有16-18度；中南部比北部暖2-3度，可以突破30度。不過，四月中可能轉為多雨天氣型態，溫度比目前下滑3、4度，民眾須把握未來幾天的回溫好天氣。

(中時電子報)