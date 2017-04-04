48億台幣誘引！丹尼爾克雷格點頭續演007

丹尼爾克雷格傳出將會續演007！（圖／達志影像）

英國男星丹尼爾克雷格飾演的「007」深受好評，不過早前就傳出他對這個角色感到疲乏，更已經多次表態不願再演的意思。但現在卻有多方消息指出丹尼爾克雷格已經準備簽約，全因片商開出開達1.5億美金（約台幣48億）的片酬！

丹尼爾克雷格先前受訪時曾語出驚人表示「寧願割腕也不演007」，他更不只一次表示不演007，不過現在有多方消息傳出他將會續扮「龐德」，除了高額片酬外，好萊塢名製片人芭芭拉（Barbara Broccoli）也是一大功臣，兩人相談甚歡，已經有了好的開始，只要丹尼爾克雷格簽約，電影前置作業就會起頭。

只是當時傳出丹尼爾克雷格不續演007後，有不少人選都在名單內，包含「洛基」湯姆希德斯頓，可有指芭芭拉不喜歡湯姆，除了認為他不夠強悍演出龐德外，也認為他「太自我感覺良好」。

(中時電子報)