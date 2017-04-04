圖輯》北半球櫻花盛開 絕美春景看不膩

釜山附近的慶尚南道河東郡「十里櫻花路」。（韓國觀光公社提供）

北半球迎來春遊賞花熱潮，櫻花盛開，賞櫻季正是時候，全球社群網站也被櫻花洗版，從國人最愛的日韓賞櫻，到歐美國家街頭櫻花綻放，粉嫩的季節限定景色，帶來春天萬物復甦的氣息，以下就來欣賞全球旅人眼中的櫻花美景吧～

(中時電子報)

JiMin（@sens_jimin）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 3 6:36下午 PDT 張貼

@fuumin4444 分享的貼文 於 2017 年 4月 月 3 5:25下午 PDT 張貼

予安=여안=安妞（@yuan20908）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 3 8:20上午 PDT 張貼

Y's（@white_town_）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 3 5:12下午 PDT 張貼

CNAPHOTO(TAIWAN)（@cnaphoto_taiwan）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 3 7:25上午 PDT 張貼

masamichi_tokyo（@masamichi_tokyo）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 2 6:49下午 PDT 張貼

Taylor Hubbard（@taylordrabbuh）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 3 7:36下午 PDT 張貼

Johan Jonsson（@jothephotographer）分享的貼文 於 2017 年 3月 月 31 9:25下午 PDT 張貼

Brianna Wiggity Wack（@bwecklol）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 3 7:49下午 PDT 張貼

@imaxweller 分享的貼文 於 2017 年 3月 月 22 6:40上午 PDT 張貼

Jessie（@itsjesspdx）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 3 8:25上午 PDT 張貼

Andrea（@mylittleparisdream）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 3 12:05下午 PDT 張貼