所長接電話阻詐騙 反遭嗆聲交出警員編號
「警員編號幾號？」桃園市楊梅警分局新屋分駐所所長林延安2日晚間獲報，有民眾遭到詐騙電話指示，正在新屋郵局提領12萬現金，他到場處理從民眾手中接起電話，竟被詐騙集團成員嗆聲要求告知警員編號，還聲稱要打投訴電話，指控警員態度惡劣。集團成員最後眼見身份最後被拆穿，只好連忙掛掉電話。
警方調查，19歲謝姓女子接獲詐騙集團來電稱，日前在網拍購買的東西，因結帳錯誤，變成12個月分期扣款，隨後又有自稱郵局24小時客服主任來電，要求她去ATM操作解除分期設定，發現其提款卡無轉帳功能，改要她領出12萬元現金，以利後續的詐騙。
謝母發現謝女邊講電話邊出門提款的不尋常行為，趕到家中附近的派出所報案。林延安與警員游博安、蕭時雨等人趕到，從謝女手中接起詐騙集團電話，竟反被嗆聲，員警最後拆穿詭計後，謝女才驚覺受騙。警方事後查證，郵局根本未設有24小時客服中心。
警方說，謝女之前網拍面交現金後，遭到詐騙集團來電詐騙，一時慌張誤信成員指示，差點領錢遭詐。而詐騙集團還竄改電話號碼，以自稱單位的電話號碼來電，以取得民眾信任。
警方提醒，網路交易時最好是選擇「貨到付款」或「面交」，避免匯錢卻沒拿到物品，同時可避免詐騙集團假藉匯款帳戶或設定錯誤，要求前往ATM重新設定以騙取金錢。
警方也提醒，ATM的功能只有「提款」跟「轉帳」功能，就算誤設分期付款，不會遭到持續扣款。民眾若懷疑遭到詐騙，可以撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。
(中時)
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